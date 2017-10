Grøss og gru

Det spares ikke på noe når 10B ved Korgen sentralskole inviterer til fest. Samfunnshuset var dekorert med spindelvev, gresskar og spøkelser da 130 monstre, zombier og hekser feiret halloween.

Det ligger en tykk tåke over Hemnes kommune denne mørke oktober kvelden. Og nei - det er ikke en røykmaskin som står bak. På Korgen samfunnshus er halloweenfesten godt i gang. Allerede på trappen ble vi møtt av en gjeng monstre og zombier som ikke var redd for å posere for kameraet.



Initiativtaker

10B ved Korgen sentralskole skal på klassetur til Trondheim til våren. De trenger penger til overnatting og aktiviteter, så de arrangerte likegodt en halloweenfest for alle unge i kommunen.



Rikke Lien Noen må ta initiativ hvis noe skal skje

Rikke Lien og Andrea-Sofie Tuven er initiativtakerne i klassen og forteller at det er fint å kunne arrangere et samlingspunkt for unge som ønsker å feire halloween.– Noen må ta initiativ hvis noe skal skje. Derfor var det fint for oss å kunne ta på oss ansvaret, samt kombinere det med inntekt til klassetur, forklarer Rikke.– Det er tydelig at mange ønsker å feire halloween, det er nesten hundre barn her, det er helt fantastisk, sier Andrea-Sofie entusiastisk.Inne i salen er det høy partyfaktor med kraftig musikkanlegg og lys i alle farger.– Vi har lånt lyd fra samfunnshuset og lys fra skolen, forteller Rikke.– Så har Johannes Øverleir i klassen ordnet alt i stand! Han er veldig flink med sånt.Arrangørene ønsket at flest mulig skulle komme, og delte festen opp i to bolker. Første gjeng ut var barn fra 4.-7. klasse. Alle oppmøtte var kledd i skumle kostymer, og det ble en skikkelig skrekkfull aften for de minste.Neste gruppe ut var litt mer beskjeden, og det var ikke like mange møtte opp. Likevel var arrangørene fornøyd.– Kanskje folk på vår egen alder ikke er like ivrig som de minste, forteller Andrea-Sofie.– Alt i alt er vi veldig fornøyd, og vi gleder oss til våren og klassetur til Trondheim, forteller Rikke og Andrea.

Les mer om halloweenferingen i papirutgaven av Avisa Hemnes på torsdag.

