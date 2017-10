Kretsmester likevel?

Lokalfotball

Hemnes tapte kretsfinalen mot Fauske/Sprint 2 på banen, men så viste det seg at Saltenlaget hadde "dopet" seg. Det gjør at det høyst sannsynlig blir Hemnes som blir kretsmester.

Etter en jevn og spennende kamp som måtte ut i ekstraomganger for å avgjøres vant Fauske/Sprint2 2-0 mot Hemnes i søndagens kretsfinale på Sagbakken. Mens Sprint2 var det førende laget i første omgang tok Hemnes over i andre omgang, før det slitne Hemnesbein måtte hente ballen to ganger ut av nettet i første ekstraomgang. Les mer om selve kampen på avisahemnes.no.



Sterkt Sprint-lag



Torstein Sørensen Vi synes det var rart de kunne stille med så mange som spilte siste kamp for førstelaget.

Frank Aas Det er trolig en beklagelig, administrativ feil.

De som tok seg tid til å se kamptroppen til Sprint2 så at de stilte med et sterkt lag, hvor mange av spillerne har vært mye involvert med førstelaget. Det er i og for seg ikke unormalt, og i en kretsfinale er det opplagt at man prøver å stille så sterkt lag man kan - og har lov til.– Jeg er fornøyd med kampen, vi spilte godt mot et sterkt Sprint2-lag, og kunne vunnet kampen på banen, sier Torstein Sørensen. – Og så er det slik at vi ser at Sprint2 har stilt med veldig mange spillere som var med i siste seriekampen de spilte mot Mo2, da de vant 8-0.Hemnes-treneren er som de fleste opptatt av rettferdighet, og at man skal følge reglene.– Vi synes at det var rart de kunne stille med så mange som spilte siste kamp for førstelaget, og sjekket ut reglene for detet, forteller han. – Det viste at de har brukt spillere som ikke var berettiget.Frank Aas i Nordland fotballkrets bekrefter at de har mottatt protest fra Hemnes, men understreker at protesten ikke er behandlet enda.– Vi mottok en protest fra Hemnes på at Fauske/Sprint2 har benyttet for mange spillere som også spilte i siste A-kamp for Fauske/Sprint.Aas forklarer deler av det noe intrikate reglementet fotballen har rundt dette:– Siden førstelaget til Sprint spiller i 4. divisjon er det breddereglementet som gjelder her. Det sier at et andrelag kan ha med fem spillere fra kamptroppen til siste førstelagskamp.– Det stemmer at de hadde det, ja, bekrefter Aas.– Jo, selvfølgelig. Nå var dette en kretsfinale, og da kommer det også en annen regel inn: Alle spillere som skal spille kretsfinale for et andrelag må ha deltatt i 1/3 av kampene for andrelaget. Her er alle Sprint2 sine spillere godt innenfor, så trolig er det en administrativ, beklagelig feil hvor man trodde dette var regelen man skulle forholde seg til.Dermed blir høyst trolig Hemnes IL stående som kretsmestere i 6. divisjon Nordland 2017. Det er et kretsmesterskap med litt bismak for trener Torstein Sørensen.– Vi er naturligvis glade for å bli kretsmester, men å bli det på denne måten gir litt bismak. Vi skulle vunnet kampen på banen, og ikke på grunn av rot og eventuelt juks fra motstander. Det er synd at det blir slik, men samtidig mener vi at lover og regler må følges i fotballen.I stedet for fokus på det utenomsportslige mener Sørensen at et styrket Sprint-lag satte den gode prestasjonen i kretsfinalen i et enda bedre lys.– Jeg synes vi kjører over dem i andre omgang. Vi hadde hurtige overganger og raske kontringer, og har jo blant annet en stor, stor sjanse ved Martin Hind Sørensen som går like utenfor. At vi spiller så bra mot en forsterket seriemester fra Salten gir godt mot for neste sesong, smiler kretsmesteren.

Fotballen har mange regler, og det er ikke første gang at bruk av ikke-berettigede spillere får konsekvenser. Størst konsekvenser på Helgeland i år fikk det for Mo IL. De brukte en spiller som ikke skulle spilt mot Mosjøen på grunn av for mange gule kort. 4-0-seieren ble til 0-3-tap, og Mo IL rykket ned som følge av dette.