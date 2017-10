Nest best i Nordland

Lokalfotball

Hemnes tapte kampen mot Fauske/Sprint2, og ble med det nest beste laget i 6. divisjon i Nordland. Sprint kan kalle seg kretsmestere.



Hemnes ble seriemestere i 6. divisjon avdeling Helgeland, Fauske/Sprint 2 ble seriemestere i 6. divisjon Salten. Lørdag møttes de på nøytral grunn, nærmere bestemt Sagbakken stadion for å avgjøre hvilket av lagene som kunne smykke seg med tittelen kretsmester 6. divisjon Nordland.

Begge lagene vant avdelingene sine greit, og har scoret masse mål gjennom året. Totalt har de scoret nøyaktig 4 mål i snitt per kamp de 30 kampene de har vært i aksjon. Da burde det ligge til rette for en målrik affære?





Men slik skulle det ikke gå. Det ble i stedet en tett og jevnspilt kamp med få store målsjanser. Fauske/Sprint 2 stilte med et sterkt lag, med mange spillere som hadde fått sjansen på førstelaget gjennom sesongen. Hemnes skjønte nok det, og hadde kanskje litt respekt for Saltenlaget fra starten av kampen. Sprint fikk styre spillet og ha ballen mye, uten å komme til de store sjansene. Faktisk var Hemnes vel så farlige de gangene de tok med seg ballen på kontringene, og hadde flere gode muligheter i første omgangen uten å få hyll på byllen. Det stod 0-0 til pause.Å være på Sagbakken denne lørdagen var nesten som å være på hjemme på Reina for Hemnesspillerne. 70-80 tilskuere hadde tatt turen for å se kampen, og de aller fleste av disse fulgte sjefssupporter Jan Martin Johnsens eksempel og lagde masse leven til ære for Hemnes.Kanskje var det grunnen til at Hemnes la respekten igjen i garderoben og styrte kampen fra start i andre omgang? Publikum var ihvertfall fornøyd med at Hemnes tok initiativet og var klart best den første halvtimen i andre omgang. Presset førte også til noen sjanser, den største når Martin Hind Sørensen skjøt like utenfor fra 16. meter. Mot slutten av omgangen tok Fauske/Sprint litt over igjen, og i kampens siste ti minutter hadde de to store sjanser til å avgjøre kampen. Men når headingen gikk over og Mats Trulsen hadde en super redning på den andre ebbet kampen ut med uavgjort.Men en kretsfinale kan ikke ende uavgjort, og etterhvert kalde tilskuere i 2-3 varmegrader måtte belage seg på en ekstra halvtime med fotball. Mange av dem var ikke ferdig å handle kaffe og pølser når dommer Herlof Øverdal blåste i gang første omgang, og fikk ikke med seg at Sprint rolig fikk spasere gjennom et Hemnesforsvar som også så ut til å være i pølseboden en snartur. 2-0 58 sekunder ut i ekstraomgangene, altså.Hemnes kom seg aldri skikkelig etter denne kalddusjen, og Sprint var det førende laget resten av kampen, og når de satte inn 2-0 mot slutten av første ekstraomgang ble det vanskelig for Hemnes å komme tilbake. De hadde noen spredte forsøk, uten at det ble skikkelig farlig foran Fauske/Sprints keeper. Dermed var det altså Fauske/Sprint 2 som stakk av med den store pokalen og kan kalle seg kretsmestere i 6. divisjon 2017.Torstein Sørensen har ledet Hemnes gjennom en lang sesong, og han var ingen slagen mann om kretsmesterskapet røk.– Jeg er fornøyd med kampen. Vi møter et godt lag som vant den andre avdelingen, og som stiller et sterkt mannskap i dag, mener han. – Jeg er spesielt fornøyd med andreomgangen, da vi klarer å styre kampen slik vi ønsker.Han vil heller kalle dette en bonuskamp på slutten av sesongen.– Det gikk jo egentlig veldig bra frem til ekstraomgangene. Det er en stund siden sesongen vår egentlig var ferdig, og vi har hatt en treningskamp mot Stål2 for å forberede oss. Vi gjør en god figur, og kampen kunne vippet begge veier. Nå skal vi hive oss i treningen til neste sesong!, smiler Sørensen.