Årets viktigste søndagstur

Hemnes Frivilligsentral har ansvaret for bøssebærerne i Hemnes kommune under årets TV-aksjon, og trenger flere frivillige til for å kunne fylle alle rodene.



Søndag 22. oktober går TV-aksjonen 2017 av stabelen. I år går pengene til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Avisa Hemnes møter leder i Hemnes Frivilligsentral Arne Steinvik og ordfører Christine Trones for å høre om alt er klart for aksjonen.



Trenger frivillige

I Hemnes er det ikke laget en egen komite for TV-aksjonen, men Steinvik mener det er unødvendig.

– Organiseringen får jeg til på egen hånd. Jeg gjør bøssene klar, setter opp lister og skaffer frivillige. Så lenge folk i kommunen er villig til å sette av et par timer til doning, skal dette gå i orden.

Mange har allerede meldt seg som bøssebærere, men det mangler enda noen for å fylle alle rodene.

– I Korgen mangler det 6-7 stykker, og på Hemnesberget trenger vi ca. 8 stykker til. Bleikvasslia, Finneidfjord og Bjerka er mer eller mindre i orden.



Bøssebærerne starter runden sin rundt klokken 14. søndag 22. oktober. Dersom man ønsker å gå, men er under 18, kan man få en voksen til å gå sammen med seg. Pengene som TV-aksjonen samler inn i år skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.



Ordføreren stiller opp

Steinvik forteller at hvert tettsted i kommunen har en områdeansvarlig som har hovedansvaret for at bøssene kommer til banken, og som fungerer som en base på hvert sted.

– Foreløpig mangler jeg områdeansvarlig på Hemnesberget. Jeg tror Korgen skal være mer eller mindre i boks. Hvis ikke, tar jeg det selv.

Områdeansvaret på Hemnesberget skulle vise seg å være et kortvarig problem, da Trones meldte seg tvert.

– Det må jeg få til å ta ansvar for, sier Trones i det hun noterer det ned i kalenderen.



Christine Trones Selve formålet er veldig motiverende for meg personlig

Trones forteller at årets TV-aksjon er ekstra viktig for henne.– At unge i krigsherjede land skal ha utdanning er veldig viktig. Spesielt unge jenter. Det er barna som betaler prisen for krig og uro. Uten utdanning får man ikke muligheten til å utvikle seg.– Vi kan nok aldri få bukt med verdens fattigdomsproblem og ei heller krig, dersom ikke mennesker har kunnskap. Det å kan lese og skrive er fundamentalt.Trones synes at årets formål er ekstra godt, og at det gjør det lett å kunne bidra i aksjonen.– Selve formålet er veldig motiverende for meg personlig, derfor er det lett å delta.Ikke alle har kontanter i pengeboka lenger, men Steinvik oppfordrer innbyggerne i Hemnes til å ta ut litt kontanter i forkant av TV-aksjonen.– Ved å gi støtte når bøssebærerne kommer på døra, registreres beløpet gjennom Hemnes kommune.Skulle man være bortreist eller ikke ha kontanter er det muligheter for andre betalingsmåter.– Man kan også bruke Vipps dersom man er i beit med kontanter. Det finnes også en konto man kan overføre penger til, samt et telefonnummer man kan ringe.– Bruker man de andre betalingsmulighetene så vil det ikke registreres her i kommunen. Det er ikke så viktig men sånn er det.– Ved å melde seg som bøssebærer gjør man noe veldig viktig, sier Steinvik.Steinvik legger til at dette kan være hyggelig for venner å gjøre sammen.– De fleste går søndagstur uansett, hvorfor ikke ta med seg en bøsse i tillegg? oppfordrer Trones.– Det er ærefult å være med på oppdraget, avslutter Trones.Dersom noen ønsker å være bøssebærer kan man kontakte Hemnes Frivilligsentral.