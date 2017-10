SNO har ikke evaluert de nye snøscooterløypene

Kjøring i de nye snøscooterløypene har fungert godt i Åsnes kommune i Hedmark, men Statens naturoppsyn har ikke evaluert ordningen i resten av landet.

Snøscooterklubbenes Fellesråd og Snøscooterimportørenes Forening meldte tidligere denne uka at nye snøscooterløyper ikke har ført til mer uvettig kjøring.



Statens naturoppsyn (SNO) presiserer imidlertid at de ikke har evaluert ordningen i hele landet, kun i Åsnes kommune i Hedmark. Der ser ordningen ut til å ha fungert godt, ifølge oppsynet.



Regjeringen fikk i 2015 støtte fra Senterpartiet til å åpne for snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i hele landet. Tidligere var det bare Nord-Troms og Finnmark som hadde en slik ordning.Miljøvernebevegelsen og friluftslivsorganisasjoner protesterte mot endringen. De advarte blant annet om at støy og villmannskjøring ville ødelegge naturopplevelsen for andre som bruker naturen.