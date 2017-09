Kanon-artig skoledag

Mellomtrinnet på Korgen sentralskole arrangerte kanonballdag fredag. - Skolen disponerer ikke gymsal så da må vi finne på noe annet, forteller Per-Arne Skreslett.

Etter skolebrannen i fjor har Korgen sentralskole vært uten gymsal og har derfor måttet se etter andre løsninger for fysisk aktivitet. Skolen arrangerer også fotballensdag og volleyballdag, og nå er også kanonballdag en del av aktivitetene.

- Vi arrangerte dette for første gang i fjor etter skolebrannen. Da var det ikke like fint vær som nå, men det ble så populært blant elevene at de har gitt uttrykk for at de vil ha det hvert år, forteller lærer Per-Arne Skreslett.

# Stiller likt

Kanonballturneringen foregår på kunstgressbanen like ved skolens område. Tre kamper spilles samtidig. Elevene er delt i gutte- og jentelag, og blandet med elever fra 5-7. trinn.

– I kanonball stiller alle likt. På fotballdagen er det mange som lurer seg unna, men dette er noe alle ønsker å være med på, forklarer Skreslett.

– Det er morsomt å se utviklingen fra året før. De som var med i fjor er mer selvsikre, både på seg selv og i sporten, forteller Helene Olsen.

# Ødelagt klokke

Vebjørn Tolkmo som spiller på lag Lilla har nettopp spilt kamp mot det oransje laget, der Lilla gikk seirende ut. Men seieren har en liten bismak.

– Vi gjorde det veldig bra. Vi har to på laget som er god til å "dodge", to som er god til å ta i mot, og to som er god på å skyte.

– Dessverre så gikk spillet så hardt for seg at jeg ødela klokken min. Den går fortsatt, men låsen ble ødelagt, forteller Vebjørn litt fortvilet.

# Ivrige spillere

Emilie Olderskog Fjelldal forteller om sin kamp mot det grønne laget.

– Vi vant!

– Og jeg traff to personer, forteller Emilie fornøyd.

Et jentelag ligger og soler seg på banen etter spilt kamp.

– Vi liker kanonballdagen, forteller Maiken.

– Vi blir sterk i armene, sier Tuva.

– Også lærer vi å samarbeide, legge Vilde til.

# BlimE-dansen

Om litt skal hele mellomtrinnet danse BlimE-dansen. Elevene er med på en landsomfattende kampanje mot mobbing.

– De siste dagene har vi sett på dokumentarer om mobbing. Sist så vi dokumentaren på NRK Super om Arnar og hans historie, forteller lærer Mette Evensen.

BlimE-dansen er en kampanje som NRK Super lanserte i MGP Jr i 2010. Kampanjen har som fokus å vise omsorg for andre og om å være en venn. Kampanjen har i senere tid fått sin egen dans som elever over hele Norge øver inn. Hvert år danser alle elever over hele landet dansen samtidig.

Dette er tredje året Korgen sentralskole er med på kampanjen og innøver dansen.

– I klasserommet har vi fokus på å være inkluderende, og bevisstgjøre det å være en venn. Vi håper på at det gir frukter.

– Vi er veldig klar på at handling sier mer enn ord. Det nytter ikke å si det, man må gjøre det også. Roma ble ikke bygget på en dag, men vi må starte et sted, forklarer Mette.

I klasserommet har elevene snakket mye om mobbing og hvordan man skal være mot andre.

– Hvordan snakker vi om andre? Snakker vi fint om naboen, for eksempel?

– Det er viktig for oss at vi går i oss selv, for å finne ut av hvordan vi snakker til og om andre, avslutter Mette.