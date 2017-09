Rapporten sier at det var godt vær og stort oppmøte, og selv om løpet startet klokken 12 var kjørerne klar lenge før. Av 34 registrerte kjørere, var den raskeste denne dagen Markus Ånonli. Se videoreportasje øverst i saken.

