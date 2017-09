Utsetter nødstrømmen

I en pressemelding fra Helgelandssykehuset beskrives konsernbestemmelsene i Helse Nord RHF. Der fremgår det at enkeltprosjekter med samlet investeringssum på fem millioner kroner eller mer skal styrebehandles i helseforetakets styre. Videre skal enkeltprosjekter med investeringssum på 20 millioner kroner eller mer godkjennes av Helse Nord, og prosjekter med samlet investeringssum på 50 mill. kr eller mer skal godkjennes av styret i Helse Nord. – Saken om renovering av operasjonsstuer og nødstrøm ved Helgelandssykehuset Mo i Rana var til behandling i styret for Helgelandssykehuset 30.08 og ble utsatt i påvente av ROS-analyser og protokoll fra drøftingsmøte med de foretakstillitsvalgte. Disse foreligger nå, i tillegg til øvrig dokumentasjon. Ettersom saken skal sluttbehandles av styret i Helse Nord, i tråd med konsernbestemmelsene, trekkes saken nå i samråd med styrets leder, og oversendes Helse Nord, heter det i pressemeldingen.

