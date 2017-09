Kollisjon i Korgfjelltunnelen

Politiet melder om en front mot frontkollisjon i Korgfjelltunnelen.

Brann og sykebil rykket inn i tunnelen like etter klokken sju mandag morgen. Politiet melder på Twitter at det dreier seg om en front mot frontkollisjon. Det meldes om fire skadde er nå kommet seg ut av bilene. Alle personene i involverte kjøretøy var våken og bevist, men flere har nok bruddskader og fraktes sykehus/legevakt. Minst en person ble fraktet til sykehus i ambulansehelikopter.

Tunnelen er nå stengt og trafikken sendes over Korgfjellet.



Saken oppdateres.