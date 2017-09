Renovatøren RenoNorden er konkurs

Nordens største renovasjonsselskap innen husholdninger, RenoNorden, opplyser i en børsmelding at det slår seg selv konkurs. Selskapet er operatør for HAF i Hemnes og Rana.

Selskapet opplyser i meldingen at både RenoNorden AS og RenoNorden ASA vil slå seg konkurs med umiddelbar virkning. Selskapet har slitt økonomisk i lang tid, og 6. september ble det startet et arbeid der målet var å avbryte ni ulønnsomme kontrakter, men uten at man klarte å nå en tilfredsstillende løsning.

Selskapets långivere, DNB og Den Danske Bank, har nå gjort det klart at de ikke vil låne selskapet mer penger. Dermed er konkursen et faktum.

RenoNorden betegner seg som Nordens klart største aktør innen husholdningsrenovasjon og leverer tjenester til over fem millioner mennesker i fire ulike land.