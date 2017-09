Tre poeng til Korgen

Etter to tap på rad slo Korgen tilbake med seier mot Stålkameratene 2.

Korgen var best i åpningen, og fikk et tidlig ledermål etter at Mathias Moen på nydelig vis spilte Are Stenvoll alene med keeper.

Men etter dette tok bortelaget over, og resten av omgangen var Stål2 det førende laget. Det var slett ikke ufortjent at de fikk utlignet ledelsen før pause.

Etter pausen kom Korgen igjen mye bedre med. De fikk nøytralisert de raske vingene til Stålkam, og med bedre presisjon i pasningsspillet kom også målsjansene.

Utligningen stod Mattis Bang for da han headet et presist frispark fra Erlend Ervik i mål.

Om Korgens presisjon ble bedre ble Stålkameratens fryktelig, og Korgens to siste mål kom som et resultat av gedigne personlige feil i bortelagets forsvar. Først var det Stålkameratenes keeper som la en nydelig pasning til Vebjørn Valåmo, som ikke kunne unngå å score. Og to minutter før slutt spilte keeperen en enkel pasning til en av sine midtstoppere. Da denne skulle spille ballen tilbake til keeper bommet han med 15 meter, og ballen trillet sakte over mållinja.

Dermed tok Korgen tre poeng, og er igjen med i toppen av den meget jevne 5. divisjonen. Avstanden fra 1. til 6.-plass er 3 poeng, men Korgen har flere kamper spilt enn noen av sine konkurrenter.





Korgens neste kamp er lørdag 30. august, da spiller de sin siste hjemmekamp mot Nesna.