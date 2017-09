Onsdagskvelden bød på familiefotball da Hemnes IL møtte Mosjøen IL 2 til siste hjemmekamp for sesongen. Hemnes vant 5-0 etter en bunnsolid kamp mot et ungt lag fra Vefsn.

For fotballenken Gøril Vandbakk Kjærstad ble det et aldri så lite dilemma når ektemannen Roy var i startelleveren til hjemmelaget, mens sønnen Idar startet for Mosjøen. Hvem skulle hun heie på? Ikke nok med det, familiefar Roy spilte høyreback mens sønnen Idar spilte venstre midtbane, så muligheten for knallharde dueller mellom far og sønn oppsto.

Dermed var det duket for "Heia Kjærstad!" på Reina fra mor og kone i familieoppgjøret som endte med en litt skuffet sønn, en meget fornøyd far og en stolt mor uten beinbrudd og familiekrise!

Det ble en fin kveld for familien Hind Sørensen. Trener Torstein kunne feire seriemesterskapet med champagne etter kampen sammen med eldstesønnen Martin som scoret ett av målene og yngstemann Jørgen som scoret to. Det var nok en stolt mor Anne Grethe som serverte vafler til tilskuerne, etter sigende til terningkast seks.

Mosjøen stilte også med familie. Ikke hvilken som helst familie, men familien Wie opprinnelig fra Hemnes kommune. Trener Jostein Wie, playmakeren fra det sagnomsuste '92 laget i Korgen hadde med seg sønnen Jonas som følger i sin fars fotspor. Dessverre ble det tap for familien Wie, men trolig kommer de knallsterkt tilbake ved en senere anledning.

Hemnes eide første omgang og ledet 5-0 til pause. Det vanlige en- og to-touch spillet satt og Mosjøen kom på hæla fra begynnelsen. Ole-Herman Bergem satte inn de to første etter syv og fjorten minutter. Så scoret Martin Hind Sørensen etter 34 minutter før lillebror Jørgen setter de to siste etter 37 og 45 minutter.

Andre omgang ble som mot Vega, et lite antiklimaks. Bytter gjorde at spillet ble litt mer upresist. Mosjøen kom mer med i spillet, men et dønn solid forsvar hos hjemmelaget gjorde at Mosjøen reiste hjem uten en eneste reell målsjanse.

Hemnes IL gikk dermed gjennom sesongen med full pott på hjemmebane og 26-3 i målforskjell. Kun bortekampen mot Sandnessjøen IL 2 gjenstår før kretsfinalen som går av stabelen nest siste helg i oktober på Sagbakken.