Hemnes vant seriegull!

Lokalfotball

Hemnes IL ble lørdag seriemester i 6. divisjon avdeling Helgeland uten selv å ha spilt.

Hemnes innkasserer dermed sin første tittel siden 1998 da laget vant 5. divisjon. Sist Hemnes vant 6. divisjon var i 1985. Dermed blir Hemnes sine to siste kamper mot Mosjøen IL 2 og Sandnessjøen IL 2 uten betydning annet enn å unngå skader og suspensjoner på grunn av gule og røde kort før kretsfinalen på Sagbakken i oktober. Motstander der blir enten Fauske/Sprint 2, Junkeren 3 eller Storm Bodø.Hemnes IL?s A-lag gjenoppsto etter noen års pause i 2013 etter at kunstgresset på Reina sto ferdig i 2012. Resultatene har sakte med sikkert forbedret seg og nå kan altså trenerduoen Torstein Sørensen og Skjalg Figenschau slå seg på brystet som seriemestere, det samme som Petter Rønning Jr. som fortsatt er aktiv kunne gjøre for 19 år siden, da som spillende trener.