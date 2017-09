Rød-grønt på Korgen Sentralskole.

Valgdagen er ikke før 11. september, men fredag 8. holdt ungdomsskolen i Korgen skolevalg.

De siste ukene har elevene ved Korgen Sentralskole jobbet med politikk og valg, så de er godt rustet til å ta en avgjørelse om hvilket parti de ønsker å gi sin stemme til. Det er 11 elever fra 9. klasse som har fått ansvaret for å telle stemmene.

– Vi har lært om hva de ulike partiene står for og hvem som er lederne deres, forteller Ingvild Bruhaug.

Liker politikk

Dersom stemmetellerne hadde fått stemt i dag hadde de visst hva de skulle stemme på.

– Ja, vi har gjort oss opp en klar mening, sier Kristin Vassdal Evensen.

– Det aller viktigste er å finne noen du er mest enig med, fortstter hun.

Hva legger dere vekt på når dere skal velge dere et parti?

– Miljø, svarer Tora Falkenhaug.

– Jeg prøvde å finne et parti som tok mest hensyn til vårt lokalmiljø, legger Kasper Tverberg til.

Liker dere politikk?

– Ja, men det er mange ord som kan være vanskelig å forstå, sier Ingvild.

– Det er litt synd med all kranglingen, men det er spennende med debatt og finne ut hva de ulike partiene mener, forteller Kristin.

– Mitt inntrykk er at FrP og MDG er de partiene som er mest ulike, sier Benjamin Jørgensen.

Kasper Tverberg Jeg er ganske sikker på at SP blir topp 3

Elevene har en følelse av at Arbeiderpartiet kommer til å få flest stemmer.– Jeg tror AP får mest, men jeg håper at Miljøpartiet vinner, sier Tora.– Jeg er ganske sikker på at SP blir topp 3, forteller Kasper.I skolevalget har elevene valgt å fokusere på de største partiene. Tellingen av stemmene setter i gang. Ingvild Bruhaug og Carina Tverå noterer stemmene på tavlen, mens Kristin noterer på et eget ark, slik at de kan sammenligne i etterkant å se om alt har gått rett for seg. Elevene er veldig spente og ivrig på å komme i gang.Elevene hadde rett i sin spådom, og vinneren av valget ble Arbeiderpartiet med 30,12% av stemmene. Senterpartiet fikk nest flest med 22,89%, og Høyre kom på en tredjeplass med 12,05%.SV: 8,43%Mdg: 7,23%V: 7,23%FRP: 3,61%Pirat Partiet: 2,41%Demokratene i Norge: 2,41%Blank: 2,41%KrF: 1,20%Arbeiderpartiet ble også vinneren i Barnas valg. Resultatene på Barnas valg i Nordland kan du se øverst i saken.