I forbindelse med den offisielle Verdensdagen for selvmordsforebygging har organisasjonen LEVE Hemnes planlagt et åpent arrangement i Båtstua på Hemnesberget.

LEVE Hemnes har eksistert ca ett år og har allerede vist seg som et aktivt lokallag og de har gjennomført flere åpne arrangement. Deres forholdsvis nyvalgte leder, Øyvind Arntsen, har fortsatt masse krutt igjen selv om han nå er blitt pensjonist, og valgte altså å takke ja til lederoppgaven av LEVE Hemnes.

– Dette gjorde jeg av ren og skjær glødende interesse for slik forebygging, for omsorg for andre og ivaretakelse av psykisk helse. Denne gang har LEVE Hemnes et åpent arrangement på Båtstua for alle i kommunen som har lyst til å delta, torsdag, den 14. september.

Hvem er det som er målgruppe for dette arrangementet, Øyvind?

– Vi ønsker spesielt velkommen alle i Hemnes som har opplevd å miste noen gjort for egen hånd, og denne gruppa er dessverre stor. I tillegg så er vi veldig opptatt av forebygging av selvmord. Og med tanke på det ønsker vi derfor at de som sliter med tunge tanker og har det vondt skal komme, og også alle de rundt de som sliter, samt ALLE andre med interesse for temaet, og også fagfolk, ønskes velkommen!

På programmet

– Vi ønsker der å orientere best mulig, og kanskje mest av alt ha fokus på forebygging, hva hjelpeapparatet vårt kan gi og at det beste er å prate om det, om man går med tunge tanker. Og noen å prate med kan være deg, det kan være meg, og kanskje ikke nødvendigvis en av de aller nærmeste som man mest av alt ønsker å skåne.

LEVE Hemnes ønsker å nå ut til mange, og vil gi en del informasjon. Det er så mange blant oss i alle aldre som sliter med tunge tanker, og vi tar selvmordsforebygging på største alvor. Som et viktig supplement i den forbindelse har vi fått Birgitte Skjefstad og hennes datter Sarah til å holde en appell for oss. De er nære pårørende etter selvmord.Om noen tenker at dette kan bli et mørkt og dystert arrangement, kan vi røpe at vi har gleden av å by på underholdning av det populære jentebandet fra Hemnesberget, de etterhvert så kjente Bitchy Big Boobies Bang Band! Det gleder vi oss til! Så vil vi bare ønske alle velkommen, avslutter Øyvind Arntsen, leder av LEVE.