Hemnes kruset inn til seier

Lokalfotball

Hemnes vant komfortabelt 6-0 mot Vega lørdag ettermiddag på Reina. Slitne Vega-spillere hadde ikke noe å fare med etter å ha spilt kamp mindre enn 20 timer tidligere.

Bare teori kan frata Hemnes IL seriemesterskapet og kretsfinale på Sagbakken i oktober.

Med Dan Remy Karlsen borte for dagen ble Petter Rønning satt inn i en defensiv midtbaneposisjon som en slags tanksenter for å fordele oppspill. Ellers var laget uforandret fra kampen mot Lurøy sist onsdag.

Hemnes hadde overtaket fra første spark på ballen og allerede før fem minutter sto det 1-0 etter en scoring av Ole-Herman Bergem på et skudd fra 15 meter. Ledelsen ble doblet etter kvarteret da Jørgen Roghell scoret sitt første mål for Hemnes IL etter et raid ned høyresiden av Martin Hind Sørensen. Roghell puttet på sitt andre bare tre minutter etter. Han fikk stå alene rett foran mål og plasserte ballen tilside for keeper.



Det fjerde målet kom midt i omgangen da Petter Rønning spilte igjennom Martin hind Sørensen som dundret ballen i mål fra høyresiden. Etter snaut halvtimen skjer det som lå i kortene tidligere i omgangen; Ole Martin Akselsen scorer direkte på corner. Hemnes hadde forresten 10 cornere i denne kampen.Deretter forandret Hemnes på lagoppstillingen og det fandenivoldske presset og kontringene tok slutt. Omgangen ebbet ut med fem måls ledelse og stor stemning på tribunen.Byttene gav mindre initiativ framover, men selv om presset dalte betraktelig hadde hjemmelaget full kontroll. Vega hadde i grunnen ikke en eneste målsjanse i første omgang. Hemnes spilte konsentrert og var tett i duellene samtidig som de profilerte på Vegas upresise pasninger.Andre omgang ble et aldri så lite antiklimaks. Martin Hind Sørensen headet inn det siste målet etter godt og vel en time. En skikkelig fin dupper i lengste hjørne. Akselsen hadde et frispark som smalt i stolpen. Vega hadde virkelig lite å fare med og var heldige som berget seg fra det som kunne blitt et tosifret antall mål i mot.Silkefot kan ta igjen Hemnes hvis de vinner sine tre gjenstående kamper, mens Hemnes må tape sine to siste. Da vil målforskjellen avgjøre.