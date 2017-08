Tre nye poeng

Lokalfotball

Hemnes måtte virkelig slite for seieren i 5. divisjonskampen hjemme mot Lurøy.

Patrick Gustavsen har gjort det før og han kommer sikkert til å gjøre det igjen. Onsdag kveld dundret han inn 2-0 målet da Lurøy ble slått 3-0 på Reina. Ett mål som det kommer til å gå gjetord om i lang tid framover.

For ett mål! Frisparket fra 35 meter var knallhardt og gikk inn midt i mål via tverrliggeren og Lurøys keeper hadde ikke nubbsjans til å reagere.

Hemnes hadde startet kampen godt med sitt sedvanlige småspill og hadde initiativet i kampen fram til midten av første omgang. Deretter mistet hjemmelaget litt fokus, begynte å tape andreballene og Lurøy fikk mere plass til sitt gjennombrudds baserte angrep.



Keeper Trulsen holdt Hemnes inne i kampen etter en feberredning tidlig i omgangen og til tross for spillets gang hadde Lurøy en heading i tverrligger og ett par andre store sjanser. Hemnesgutta var farlige på frispark. I slutten av første omgang dundret Ole Martin Akselsen til fra 20 meter og ballen smalt i tverrliggeren.Andre omgang ble meget underholdende. Tilskuerne som hadde trosset tidenes møkkavær fikk med seg en kamp som dirret av spenning. Skulle Hemnes komme enda ett steg nærmere kretsfinale eller skulle Lurøy stikke kjepper i hjula?Hemnes hadde ballen og spillet, Lurøy kom på noen fryktinngytende overganger. Mats Trulsen holdt buret rent etter blant annet en fantastisk benparade etter at Lurøy kom alene med keeper og stoppet bortelaget da de tok et frispark fort mens alle var uforberedt.Da det var ti minutter igjen dukket Dan Remy Karlsen opp og scoret sitt syvende mål for sesongen etter et innlegg fra venstre. Så kom kanonen fra Patrick Gustavsen og da det hele var avgjort stakk Martin Hind Sørensen igjennom på ett egenkomponert løp og satte spikeren i kista.Hemnes topper nå med 22 poeng med tre kamper igjen. Lurøy kan nå maksimalt få 22 poeng hvis de vinner sine gjenstående kamper. Silkefot gjenstår som den eneste reelle konkurrent om tittelen. Silkefot tapte for øvrig 1-2 mot Mosjøen onsdag kveld. Hemnes trenger dermed bare fire poeng til for å ta seriemesterskapet, med målforskjellen på sin side, sannsynligvis bare tre.