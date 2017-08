Samfunnsprisen til Brygfjeld

Svein Arne Brygfjeld ble onsdag kveld tildelt Samfunnsprisen Horizont.

Det er Helgeland Sparebanks gavestiftelse som står bak denne årlige prisutdelingen.

Brygfjeld får prisen for sin innsats i forbindelse med planleggingen og byggingen av Rabothytta. Prisen består av 100.000 kroner som prisvinneren skal dedikere til et samfunnsnyttig formål samt et kunstverk.

Brygfjeld har i en årrekke vært leder for Hemnes Turistforening som står bak Rabothytta. Han har i tillegg vært nestleder i Den Norske Turistforening. Han er nå ute av begge disse vervene, men er fortsatt hyttevert for Rabothytta der byggingen av sikringshytte nettopp har kommet i gang.

Prisen ble utdelt i Mosjøen under seminaret Drivkraft.Helgeland.