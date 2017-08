Som varmt hvetebrød

Klemetspelet

Et populært matsted under martnan var Inderdalen gård. Med sitt laftede tømmerhus bygd opp på Jamtjordmartnan og sin mobile bakerovn gjorde de et ekstra flott inntrykk.

Inderdalen Gård satser stort når de er på martnad. Her "lekes det ikke butikk". Med sine flotte kostymer sydd til spelet for to år siden, ser de veldig tidsriktige ut. De har brukt tid uker i forveien til forberedelser. Det er bakt, kokt, snekret, laftet. Oskar Inderdal har sågar laget en mobil bakerovn, så de kan bake og steke brød i vedfyrt steikovn på martnaden.

Fri for souvlas

Ann Synnøve forteller om mye forberedelser, og stort påtrykk av kunder.



– Allerede lørdag ble vi fri for souvlas. Det er reinkjøtt vi steiker her og som vi fyller i hjemmelagede pitabrød som vi varmer opp i bakerovnen vår. Oskar har derfor vært kjørende i Sverige i natt og fått tak i mer kjøtt, så vi kunne tilby det også i dag, på søndag. Selv har jeg satt brøddeig i natt, som vi har tatt med hit til Jamtjorden. Og så steker vi brødene her og selger de. Valnøttbrødene våre har vært utrolig populære, og de ble fort solgt ut. Her har vært et stort trykk i år.I disken er det mange damer i aktivitet, det smøres, det steikes, det selges. Utenfor salgsboden står den mobile bakerovnen som er vedfyrt, og i bålpanna henger en diger svartkjele hvor det kokes kaffe. Arild Inderdal fyller på med vedlumper som det går mye av, både til vedovnen og bålpanna i to hele dager.– Det har vært så artig å være med her, forteller Ann Synnøve, og er stolt over det de har fått til sammen med alle de gode hjelperne som atter en gang lojalt stiller opp når det er arrangement.