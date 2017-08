Klemetspelkunstner

Klemetspelet

En av flere kunstutstillere på årets Klemetspel var Rivojen Jørn Magnus fra Hemnesberget.

– Jeg har holdt flere foredrag her i mitt utstillingslokale. Foredraget var om samiske trommer, et nokså smalt emne, forteller Rivojen Jørn Magnus. –Jeg ble derfor overrasket at det kom mange for å høre på, siden jeg anser emnet som kanskje mer for "spesielt interesserte". Men det har vært veldig stor interesse blant folk, både om mitt foredrag, og også rundt utstillingen min, som jeg har her på låven. Det har virkelig vært et takknemlig arbeid å være utstiller her.

Trommer og sound scape

Når man gikk opp låvebrua på låven på Jamtjorden kom man rett inn i en flott utstilling med flere glassmontere, og mye samisk kunst og håndverk, og da med fokus på samiske trommer, fordelt på tre vegger inne på låven. Store kontraster til fjøsinnredning og høy.



– Til vanlig har jeg tingene mine på Albertines Hus på Hemnes. Men egentlig trenger jeg mer plass ellers også. Her på låven har jeg rigget en del for å få det slik tilpasset en kunstutstilling. Regelrett fjøsarbeid, ler han. Her har jeg flyttet litt på fjøsinnredning og material og gjort det slik at det ble åpent. Jeg har laget en samisk soundscape, en lyd som går i bakgrunnen som en svak puls som er tilstede hele tiden. Jeg har lest inn to setninger på samisk, og så har jeg bearbeidet det elektronisk. Så har jeg lagt til lyd fra en bekk og noe gitar. Det kalles soundscape. Jeg liker å holde på med musikk, og jeg har faktisk et eget lydstudio i heimen min på Hemnes.– Jeg holder ikke bare på med samiske trommer nei. Jeg skal arbeide med heavy metal-musikk kombinert med tekster om fjell og fjord og hverdagen. Det er derfor ingen typisk samisk musikk jeg skal gå i gang med. I løpet av året skal jeg legge det på nett. Ellers har jeg rikelig å gjøre som kunstner. Jeg har blitt invitert til flere arrangement, som jeg har måttet takke nei til. Men jeg har sagt ja til å være festivalutstiller i oktober på Smeltedigelen på Mo. Da skal jeg være i bakeribygget. Jeg har virkelig hatt ei flott helg her på Jamtjorden. Og det har vært artig at så mange har vært interessert i dette smale feltet, avslutter Rivojen Jørn Magnus.