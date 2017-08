Klemetspelet

Anne Marie Brendmo har for mange vært selve "musikalenes mor" ved Korgen sentralskole, siden hun startet med obligatorisk musikalarbeid i ungdomsskolen fra slutten av 1980-tallet. Dette har hun holdt på med fram til for bare noen få år siden.

I over 20 år har Anne Marie Brendmo vært dedikert til musikaler for alle ungdomsskoleklasser i Korgen. Samtlige elever har vært nødt til å delta, uavhengig av faglige evner og prestasjoner. Den som ikke ville, han skulle! Mange av de som i helga har stått på sletta og hatt framføring i Klemetspelet har startet sin tidlige skuespiller- og sangkarriere under Anne Maries veiledende hånd. Hun er intet annet enn et stort smil, og vil gjerne dele hvordan hun opplever Klemetspelet.

Imponeres

– Sånn generelt synes jeg jo at Klemetspelet er veldig flott! Det at de satser på å få flere generasjoner til å jobbe så tett i lag, det imponerer meg, og jeg lar meg imponere over alle de fantastiske amatørskuespillerne. For meg blir jeg jo også litt stolt må jeg innrømme, da det er veldig mange av mine gamle elever som jeg ser igjen nede på sletta under øvinger! Jeg elsker musikken. Vet du, for et par år siden så var det så mange varme sommerkvelder i august, og Arnfinn og jeg satt flere ettermiddager og kvelder ute på terassen og tok oss et glass vin, og hadde konsert hver kveld! Jeg kunne til slutt sangene utenat. Det var så flott at jeg måtte bare sende en epost til Kjell Joar som har laget musikken og rose han for den fantastiske musikken han har laget, forteller Anne Marie.



Hun har et barnebarn som venter på Bestas oppmerksomhet, og prater fort og intenst, men gleden og spelet er ikke til å ta feil av!– Siden jeg er musikalmenneske på min hals så er det jo symmetri med flere som danser sammen som gjør meg mest imponert, derfor er jo ljådansen og amerikadansen det som taler mest til meg. Der ser vi en fantastisk presisjon! I år har det vært kaldere, men vi har fått med oss masse av årets øvinger, og det er så trivelig når dette foregår på Jamtjord. Jeg minnes jo mange av mine musikaler jeg satte opp på skolen fra de første, M87, som vi skrev selv. Så "My fair lady" som ble den første store oppsettingen. Siden gikk det slag i slag med "Hair", "Annie get your gun", "Spellemann på taket", og mange, mange fler! Jeg må bare innrømme at jeg kjenner det litt sånn at no er musikalen kommet heim åt ho mor, ler Anne Marie, og er strålende fornøyd med å ha Klemetspelet på heimgården. –Stillheten som nå kommer etterpå blir også godt, sier hun. Vi er jo mest vant til at det er stilt her. Men det er veldig fint mens dette pågår!