Skuespillerungdom i pause

Klemetspelet

Klemetspelet imponerer med å ha mange barn og mange ungdommer i ansvarlige roller, både til skuespill, for å styre lys og musikk, snekre kulisser, være vakter, i matlaging, sminking og mye mer. Her fant vi noen som tok en pust i bakken.

Det er søndag ettermiddag og snart er et halvt års arbeid over. Hvordan føles det?

Søndag ettermiddag

– Det er vemodig å være ferdig, sier Markus Øren Johansen. –Det er faktisk litt trist. Så det blir nok litt rart under den siste forestillingen.



De andre nikker og er enige i at det blir rart når det er over.De får spørsmål om det har vært kaldt å spille nede ved spillplassen disse kalde dagene?– Jeg fryser aldri, sier Markus. –Jeg kunne nok gått ute i shorts om vinteren, så for min del er dette helt fint.Ingrid styrer lys, og er således i skjul for publikum:– Jeg har så mye klær på meg, siden jeg må sitte i ro hele tiden. Derfor har jeg også det helt greit der jeg sitter i bua.Thea spiller bygdejente, og sier at hun har to lag med ull under kostymet, så det går bra. Ane Skreslett Thoresen er med og hjelper til i boden for Rundmoen Gård.Ved siden av sitter det flere skuespiller og lader opp til siste forestilling. Det er søndag og sola skinner. Heldigvis mye varmere enn den kaldere lørdagen. Ungdommene forteller:– Jeg synes at det er godt at det er over på en måte, sier Noah Andreas Karlberg. – Selv om det selvsagt blir litt trist. Jeg har mange fritidsaktiviteter, så nå får jeg brukt tida mi på det.Alvie spiller bygdeungdom og reinsdyr. –Jeg er fortsatt nervøs like før jeg skal spille, men jeg er mindre nervøs nå foran siste forestilling, sier hun.Kristine Petersen-Øverleir spiller bygdeungdom og kvit rein. Den kvite reinen som danser så grasiøst i bakgrunnen når Klemet roper til Gud. Det ser jo fryktelig kaldt ut, Kristine?– Neida, det går helt fint. Vi sitter tett sammen under varme pledd bak kulissene, så slik holder vi varmen. Og når vi er på scenen så er vi i bevegelse, sier Kristine.Alvie er enig. – Vi er veldig varme i begynnelsen av skuespillet. Og så løper vi jo en del når vi er reiner, så da blir vi varme. Men iløpet av forestillingen så merkes det at vi blir mer og mer avkjølt. Men det går helt fint. Det er vemodig at det straks er over, sier Alvie og Kristine. Vi er blitt kjent med mange nye folk. Og ved å være med og spille, så får vi lære mye mer om historien fordi vi blir forklart hva som betyr noe, hvilken historie det er som spilles ut. Vi har lært om Klemet og om hvordan de hadde det i gamle dager, forteller jentene.De sitter der så flott sminket og i sine kostymer. På spørsmål om sminken forteller Noah: –Jeg var den eneste gutten på sminkekurs. Vi fikk delta på sminkekurs hos Tove Solbakk fra Hemnesberget. Det har gjort at nå kan vi sminke oss selv og vi kan sminke hverandre, forteller Noah, Alvie og Kristine.Vetle har vært altmuligmann og snekker og hesjer i lag med Per Arne Skreslett i ukesvis før spelet, og er vakt i helga. Ungdommene får noen rosende ord for sin deltakelse i spelet, uavhengig av hvilke ansvaroppgaver de har. Alle er viktige, og de har gjort en fabelaktig jobb.