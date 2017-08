Hemnes mot seriegull

Lokalfotball

Hemnes slo onsdag kveld FK Silkefot 3-2 på Sagbakken og tok et langt steg mot seriegull med fire kamper igjen å spille.

Hemnes leder med seks poeng og har de fire lagene som ligger nederst på tabellen igjen å spille mot. FK Lurøy er ett av lagene. De har derimot bare spilt seks kamper og kan plutselig bli den største trusselen for Hemnes IL.

Første kamp etter ferien var altså borte mot Silkefot på Sagbakken, nesten som hjemmebane å regne da majoriteten av tilskuere var hemnesværinger. Hemnes hadde mistet fire spillere i ferien. Henning Hansen hadde gått til Åga IL, Aslak og Isak Brun hadde flyttet sørover for å gå skole, det samme hadde Sindre Kristiansen. Jørgen Roghell som har kommet til klubben fra B&Y IL i sommer debuterte som spiss. For Hemnes manglet også Rune Breimo og Ole Morten Fineide. Silkefot hadde for anledningen satt playmaker Lars Erik Zetterlund Nilsen i mål.

Hemnes åpnet frisk og spilte seg til straffespark allerede i det fjerde minutt. Ole Martin Akselsen satte ballen enkelt i mål og listen var lagt. Man skulle tro at Silkefot skulle presse på for utligning, men et tannløst lag skapte absolutt ingenting som helst. Brøkfanatikere kunne saktens snakke om åttendedelssjanser, men Hemnes hadde full kontroll. Ballen gikk på en- og to-touch og den sagnomsuste strekken i laget har ingen sett på lenge. Spillerne kjempet seg foran og vant ballen gang på gang.



Bortelaget doblet ledelsen etter at Silkefots keeper spilte ballen rett i bena på Dan Remy Karlsen som satte ballen enkelt i mål fra 20 meter. Hemnes gikk til pause med to måls ledelse etter å ha dominert fullstendig.Andre omgang startet som den første. Denne gangen var det Silkefot som reduserte fire minutter ut i omgangen. Et tafatt forsvar sto å så på og ballen trillet i mål. Dette var en vitamininnsprøytning for hjemmelaget som prøvde mer enn i første omgang. Nå presset de høyere oppe og Hemnes fikk litt problemer med småspillet som de er kjent for. Silkefot kjempet seg inn i kampen uten å være direkte farlige.Da andreomgangen er drøyt halvspilt virker det som om spillet igjen sitter. Hemnes fikk to gigantsjanser til å sette inn 3-1 ledelse, men Silkefot berget seg så vidt. Så fikk Hemnes frispark på venstrekanten utenfor feltet. Patrick Gustavsen tok det kort til Ole Martin Akselsen som satte ballen høyt i mål fra 20 meter. Stemningen på tribunen var upåklagelig.Silkefot gav derimot ikke opp. Seriegullet og kretsfinale var i ferd med å forsvinne, men to minutter før full tid fikk Silkefot gjøre hva de vil i angrep og reduserte på nytt. Presset og markeringene var borte og det gikk mot en nervepirrende avslutning.Nervepirrende ble det. Selv om Hemnes var oppe flere ganger og muligens skulle ha avgjort kampen var det Silkefot som presset på. Hemnes fikk et mål annullert for offside på slutten, men det var ikke så farlig for Silkefot hadde ikke mere å by på og Hemnes vant det som på godt norsk kalles en seks poengs kamp. Kampens store spiller var Dan Remy Karlsen som viste at han har en fantastisk teknikk. For en ro, for ett blikk, for en playmaker som gang på gang frustrerte motstanderne som til slutt førte til at han ble angrepet uten at linjedommeren brydde seg nevneverdig om det.