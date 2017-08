Endelig seier igjen

Etter en time med tull og tøv begynte Korgen endelig å spille fotball. Det var nok til å sende Radaasen hjem poengløse.

Korgen IL gikk forrykende ut i årets 5. divisjon HESA, men forlot tabelltoppen inn mot sommerferien. I to kamper på rad fikk de den «vanskelige» 2-0 ledelsen, det endte med tap 2-5 mot Grane og 2-3 mot Olderskog.

Forrige uke skulle de ta revansje borte mot Grane, og med seier ville de igjen inntatt tabelltoppen i 5. divisjon HESA. De fikk med seg 0-4, raste ned til femteplass på tabellen. Samtidig forsvant muligens selvtilliten, den var i alle fall totalt fraværende i tirsdagens kamp mot Sandnessjølaget Radaasen.

Svak førsteomgang

Første omgang ble en svært kjedelig affære, Korgen var svake, men Radaasen var om mulig enda svakere. Omgangen ga allikevel en halvsjanse til bortelaget, i resten av omgangen var ballen enten særdeles høyt oppe i lufta eller endte i en feilpasning.

Et forholdsvis fåtallig publikum var nokså enige, dette ville selvsagt bli bedre i andre omgang. Det var da vondt ble til verre. Et par mann fra bortelaget lurer seg inn på Korgens banehalvdel, men ettersom de er omringet av sju hjemmespillere er det ufarlig. Det ender med en merkelig situasjon der en fallende Radaasenspiller dytter ballen fra seg. Paralyserte hjemmespillere ser at ballen triller over målstreken, det står 0-1, og enda har vi ikke sett en reel målsjanse i hele kampen.

Det sukkes og stønnes og galgenhumoren på tribunen sitter løst. I noen kamper hører man påstanden om at denne kampen trenger mål. Det trenger alle kamper, men for en gangs skyld stemmer det, Korgen trengte rett og slett et baklengsmål. Plutselig begynner hjemmelaget å trille ball til medspiller istedenfor å sikte på passerende Widerøefly.

«Nytt» lag

Vi får endelig se kombinasjoner med både tre og fire trekk, langs bakken. Det er løp uten ball som skaper rom for medspillere, bakrom som utfordres og ikke minst tro på at det er mulig. Publikum veksler blikk, himler litt med øynene og er igjen enige, dette er faktisk mulig. Angrep på angrep rulles opp, men det vil seg ikke helt, det blir bare nesten.

Etter 74 minutter lykkes det endelig. Geir Arne Lauvbakk kommer seg rundt på høyre side helt opp mot dørlinja. Han slår et presist innlegg på skrått bakover og innover i feltet til Joakim Buskli som kliner til. Keeper er på ballen men greier ikke å forhindre at den passerer målstreken, 1-1 og endelig jubel på tribunen. Det er fortsatt god tid, kan Korgen endelig snu en kamp riktig vei?

Kampen fortsetter litt av og på. Korgen greier ikke å holde intensiteten og konsentrasjonen hele tiden, og Radaasen er faktisk farlig frampå et par ganger før hjemmelaget igjen fester grepet. Klokka tikker ubønnhørlig mot full tid når en lang ball når Joakim Buskli. Han kjemper mot to forsvarere, er nesten gjennom men bare nesten og går overende i duellen. Dommeren blåser for bortelaget, det protesteres ikke.

Nesten, nesten, der!

Neste angrep og nesten samme situasjon. Denne gangen er Joakim foran, kun keeper er igjen når han blir lagt i bakken bakfra. Soleklart straffespark, men dommeren holdt kortene han brukte flittig i en periode i ro i lomma. Det har gått 89 minutter, Erlend Ervik slentrer fram og legger ballen på straffemerket. Han rygger, tar tilført og klinker ballen i krysset. Ballen spretter opp og ned tre-fire ganger før den slår seg til ro ? trygt inne i målet. 2-1, Korgen har snudd kampen og ser plutselig også ut som et vinnerlag.

Noen minutter senere gjaller seierssangen ut fra garderoben til hjemmelaget. De klatret opp til andreplass på tabellen, lørdag skal de over Saltfjellet og møte Innstrandens.