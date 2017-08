Brann ved Bjerka barnehage

En bygning i den gamle sivilforsvarsleiren på Bjerka ble totalskadet i brann natt til mandag.

Alarmen gikk i firetiden natt til mandag.

– De første opplysningene vi mottok gikk på at det var barnehagen som sto i brann. Jeg fant dette merkelig ettersom vi har automatisk brannvarsling både på barnehagen og lokalet som inntil nylig har vært benyttet som flyktningmottak. Jeg ankom stedet ti minutter senere, og kunne heldigvis se at det ikke var fullt så alvorlig, forteller visebrannsjef Bjørn Erik Dambråten.

Brannbilen med mannskaper var på plass et par minutter senere, og dermed unngikk man spredning til nabolokalene. Bygningen var overtent, men brannmannskapene fikk raskt kontroll over flammene.

Representanter for eierne forteller at bygningen var tom, men har tidligere vært benyttet som verksted eller lager. Lokalet som har vært benyttet som flyktningmottak ligger bare få meter unna, men var tomt. Dette lokalet er utleid til Nortura som skal ha inn sesongarbeider allerede i morgen.

Bjerka barnehage ligger bare noen få meter unna, men ble altså ikke direkte berørt av brannen. Det er uklart om det blir vanlig barnehage mandag.