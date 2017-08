Kua og kviga, som begge gikk med kalv, forsvant fra beitet ovenfor Svalenget i Finneidfjord i slutten av juli. De ble funnet døde nå sist mandag.

Kenneth Svaleng Jensen og Christin Gaustad Halvorsen som driver gård i Svalenget fant ei hardt skadet ku på beite i slutten av juli. Den var så hardt skadd at den måtte avlives, i samråd med veterinær. Dermed mistet de både ku og kalv.

Samtidig som denne kua ble funnet hardt skadd var det også ei ku og ei kvige, som begge gikk med kalv, som var sporløst forsvunnet fra beite. Mange har vært delaktige i leteaksjoner etter dyrene siden. Og fornyet leting på mandag gav resultater.

# Funnet utfor skrent

Kenneth Svaleng Jensen gir oss ei oppdatering:

– Dyrene ble funnet i stupbratt terreng skjult av tett vegetasjon. Området ligger rett under der vi har regnet med at bjørneangrepet har skjedd, og de har ligget der siden angrepet skjedde. Vi ser at fuglene har forsynt seg av de døde dyrene. Forråtnelsen viser oss at de har ligget der lenge. Vi antar at disse dyrene ikke har vært direkte angrepet av bjørnen, men at de har flyktet i panikk. Dette mener vi bekrefter påvist funn av angrep av bjørn. Det ene dyret som ble avlivet ble direkte angrepet, mens to av dyrene har i panikk flyktet og løpt utenfor skrenten. Vi synes det er viktig at ikke usannheter fra SNO får stå ubestridt, sier Svaleng Jensen.

Samboer Christin Gaustad Halvorsen uttrykker at det er med blandede følelser de har gjort dette funnet:

– Vi er lettet over endelig å ha funnet dem. Det gir oss jo litt mer ro. Samtidig er det så trist å finne dem døde, og på en slik måte å ha avlidt. Det er ihvertfall godt å ha funnet dem. Det gir oss noen svar, selv om det er emosjonelt tøft for oss.

# Uvanlig atferd

Kenneth synes også det er viktig å presisere hva som er vanlig atferd av kyr på beite, for de som ikke er kjent med kvegs atferd på beite:

– Normal atferd hos storfe på beite er rolig gange i flokk. De kan løpe litt i kjente omgivelser, men de løper ikke i bratt terreng. Et enkeltdyr kan selvsagt være uheldig og trå på en løs kant. Men når to dyr stuper i døden samtidig, mens en tredje er full av bitt og klomerker, blir det enkelt å forstå hva som har skjedd, mener Kenneth. Han er vokst opp med gårdsdrift og kjenner godt til kyrs atferd på beite. –Når kyr jages av et rovdyr, så løper dyrene i en slik panikk at de ikke tar hensyn til terrenget de løper i. Og det er det vi ser resultatet av her hos oss.

#Store økonomiske tap

Gårdbrukerne synes det er vondt å finne dyrene sine slik. På spørsmål om dette vil medføre noe økonomisk tap for dem, sier de dette:

–Det økonomiske tapet er nok i nærheten av 100.000 kroner. Så lenge SNO holder på sin urealistiske konklusjon, vil det bli håpløst å få en rettmessig rovvilterstatning, forteller Kenneth. –Vårt siste håp blir da at forsikringsselskapet tar på seg å dekke noe. Og så regner vi med å måtte vi sitte igjen med store deler av tapet selv. Hele saken er veldig trist, på så mange måter, avslutter Kenneth og Christin, gårdbrukere i Svalenget som har levd med stort emosjonelt trykk i sommer.