Terra-kommuner krever 934 millioner fra konkursbo

De såkalte Terra-kommunene tapte store summer på investeringer gjort etter råd fra meglerhuset Terra Securities. Nærmere ti år etter at meglerhuset ble slått konkurs i november 2007, ser konkurssaken ut til å nå en avslutning, ifølge NRK. – Målet er å avslutte konkursboet i god tid før nyttår, sier bostyrer Jon E. Skjørshammer. Han har konkludert med hvordan han vil fordele pengene og har sendt sin innstilling til dem som har krav i boet. Foreløpig vil han ikke si noe om hvilke summer han foreslår. Terra-kommunene Vik, Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik og Rana har krevd til sammen 934 millioner kroner. I tillegg har Citigroup Global Markeds Limited meldt inn krav på 128 millioner kroner, mens Jernbygg AS og Akershus interkommunale pensjonskasse til sammen krever 99 millioner kroner. Terra-saken har allerede vært innom rettssystemet i flere omganger. I 2015 inngikk sju Terra-kommuner en forliksavtale med DNB og slapp unna deler av tapet sitt.

