Tørr sommer?

NTB er nyhetsleverandør til media i kongeriket, og lager mye flott grafikk. Kartet som viser antall frostnetter på Helgeland var et i rekken, men er det riktig?

Etter å ha lagt kartet fram for «eksperter» ble det foreslått at ettallene måtte være feil plassert. De indikerer ikke sykehuslokaliteter eller politikere med høy egenfølelse, men rett og slett antall frostnetter i sommer.

Noen ganger stemmer ikke kartet med terrenget, og denne versjonen fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på så vel Statkraft som Hemnes kommune. En rekke hytteeiere setter nok heller ikke pris på at Norges nest største innsjø har fordampet i sommervarmen, i alle fall fra kartet.

Etter at Avisa Hemnes protesterte mot tørrleggingen sendte NTB alle ansatte til pumpene, Røssvatnet ble fylt opp på få minutter. Og med bare ei frostnatt i sommer er den ikke islagt engang.