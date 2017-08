Tysk par stoppet med 2,6 tonn tomhylser

Politiet har satt saken i sammenheng med innbruddet i Korgen.

Politiet har beslaglagt 2.600 kilo tomhylser etter å ha stoppet et tysk par i en bobil i Kolvereid i Nord-Trøndelag mandag kveld.

– Det er snakk om et par i 60-årene som har reist rundt i bobil. Bilen ble observert i forbindelse med et innbrudd på en skytebane i Bindal, sier operasjonsleder Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.



Ifølge Avisa Nordland har det kommet inn minst åtte anmeldelser etter innbrudd på skytebaner i Salten den siste tiden. Også Bladet Vesterålen og Banett.no har meldt om innbrudd på skytebaner.



Mandag meldte Korgen skytterlag om innbrudd, der de savnet om lag 40 kilo tomhylser.



LES OGSÅ: Innbrudd på skytterbanen

– Vi har fått meldinger om tyverier på skytterhus fra Salten, Meløy og sørover i landet. Vi setter dette i sammenheng med innbruddet i Korgen, og saken er under etterforskning, forteller Politiet til Avisa Hemnes.