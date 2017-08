Innbrudd på skytterbanen

– En inngangsdør til standplass har blitt brutt opp, men heldigvis uten at det har blitt gjort store ødeleggelser, forteller Steinar Bergem fra Hemnes lensmannskontor. Innbruddet ble oppdaget mandag formiddag, og har skjedd en eller annen gang etter torsdag. Det er usikkert hva tyvene var ute etter, men de har ikke fått med seg annet enn brukte patronhylser. – Skytterlaget savner cirka 40 kilo med tomme patronhylser, noe som har enn viss verdi hos skraphandlere, forklarer Bergem. Kilosprisen ligger på 12-20 kroner, og dermed verdier for en knapp tusenlapp totalt. Skytterlaget pleier å selge brukte hylser til oppkjøpere, men denne gangen ble det altså dårlig med oppgjør. Bergem ber folk som har vært i området å ta kontakt om de har sett noe som kan være til hjelp i etterforskningen.

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.



© 2015 Avisa Hemnes AS