Knallåpning av Hemnesjazz

En fullsatt kirke, dvs. ca. 500 publikummere, fikk ta del i en festivalåpning av de sjeldne med Lill Lindfors og Claes Crona Trio.

Festivalsjef Marte Præsteng ønsket først alle velkommen til den 22 jazzfestivalen på Hemnesberget. Hun startet med å takke alle gode hjelpere og sponsorer, og poengterte at uten disse så vile det ikke bli noen festival.

Som tidligere år fikk også noen trofaste slitere sin takk ved at de fikk utdelt Hemnesjazz sin herderspris.

Denne gangen var det Kyrre Nilssen, Trine Leirvik, Margrete Hagavei, Tove Solbakk, Svein Wennberg og Karina Sørensen som det ble gjort ære på.



Statkraft sin pris til ?Ungt talent i nord-prisen? ble også delt ut denne gangen. Vinneren ble Rune Frydenlund Rostad. En virtuos på trekkspill, som tross sin unge alder har en lang merittliste. Da vinneren var på ferie ble prisen mottatt av Bjørn Karstein Berntsen som er leder i Polarsirkelen trekkspillorkester.

Toril Sommerli som er produksjonssjef for region nord i Statkraft var tydelig stolt å kunne få overlevere denne prisen til årets vinner.



Hemnes kommunes varaordfører Bjørn Terje Nilsen foretok deretter den offisielle åpningen av Hemnesjazz 2017.

–Det er flott å se kirka fullsatt til en slik anledning. Kommunen setter stor pris på det arbeidet som legges ned for å få dette til, og som på en fin måte markedsfører kommunen. Jeg vil si at denne festivalen er et kulturelt høydepunkt i kommunen vår, så varaordføreren før det god tradisjon ble utvekslet blomster mellom kommunen og Hemnesjazz.



Årets konferansier, Dagfinn Nordbø, inntok deretter scenen og kunne med gang bekrefte at han hadde håndhilst på en gudinne i sakristiet.

–Det dere nå får oppleve er stort. Her er en artist som har holdt på i en mannsalder, og mer til, sa Dagfinn Nordbø før han presenterte Claes Crona på piano, Mats Norrfalk på gitarer, Johan Granstròm på bass og Johan Lòfsrantz på trommer, og så Lill Lindfors.



Publikum fikk så ta del i en virkelig fin reise sammen med bandet. Evigunge Lill Lindfors synger om mulig bare bedre og bedre, og har fra første vokal publikum i sine hender. Høydepunkter fra hennes lange karriere dukker opp som perler på en snor, og et godt voksent publikum nynner og synger med.

Med sine historier, lyrikk og humor går konserten i et, og for de som lette etter dødpunkter så var det ingen.

Bandet oste av kvalitet og Mats Norrfalk på gitarer løftet bandet med sitt gitarspill.

Hvor mange ganger Claes Crona har vært på Hemnesjazz er usikkert, men at denne trioen utmerket seg sammen med Lill Lindfors er helt sikkert.

Takk til Hemnesjazz som gir publikum slike opplevelser.