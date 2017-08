Middelalderdager i Hemnes

Under middelalderdagene på bygdetunet på Bjerka fikk folk muligheten til kjøpe produkter framstilt på "gammelmåten". Se vår video der du blant annet kan se hvordan kjøtt ble kokt før stekeplatene ble oppfunnet.

Arrangementet tok først og fremst sikte på å gi unge utøvere mulighet til å stille ut og selge sine produkter.

Museumsbestyrer Sissel Lillebjerka fortalte at arrangementet også er for voksne slik at det i realiteten er for folk i alle aldre.

– For å få arrangementet i mål har vi hatt mange flinke medhjelpere på frivillig basis. Det er andre året vi har dette, og vi har doblet antall utstillingstelt fra i fjor, forteller museumsbestyreren.

Generelt hadde hun gjerne sett at det var større aktivitet ved bygdetunet, men hun var klar over at folk har mange tilbud som de kan bruke fritida til.

– Det er vårt håp at plassen blir bedre kjent gjennom dette tiltaket slik at folk besøker oss oftere, ønsker Sissel.





