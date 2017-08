Bading ved åpent kloakkrør i elva 

Den lille bukta som har dannet seg i elva bak kommunehuset, er blitt en ypperlig badeplass som for de som ønsker å kjøle seg i det kalde elvevannet. Men en lekkasje fra et kloakkrør setter en demper på strandfølelsen.

Denne fine sommerdagen i begynnelsen av juli har Malin Krokå fra Korgen tatt med seg sine egne to barn og en gjest ned til elvekanten i Røssåga for et bad, rett nedenfor det gamle kommunehuset i Korgen. Det plaskes og sprutes og det er ikke til å unngå å bli begeistret over denne bittelille bukta i elva, som har potensiale til å bli en liten badeplass med små midler.

Fint badested

Malin er begeistret over å dra ned til dette stedet ved elva, hvor det også står benker og bord i nærheten.

– Det er fint å dra hit for oss som bor såpass nært, og det er jo veldig sentralt, midt i Korgen, så lett tilgjengelig for alle uansett hvor man bor.

Kloakk ødelegger opplevelsen

Her er blitt så fint, så vi ønsker oss at det blir enda litt mer tilrettelagt for bading her i denne lille bukta med å få tilkjørt noen lass med finsand. I tillegg ønsker vi også at det blir ordnet opp i det kloakkrøret som vi ser rett der nede. Det lekker smått ut kloakk og det ødelegger noe av opplevelsen her på denne fine plassen. Om det blir gjort, så er dette et ypperlig utfartsområde for oss som bor midt i Korgen og bare vil lufte oss og evt vil kjøle oss ned og bade i elva, sier Malin Krokå.



– Sammen tar vi en titt på dette kloakkrøret som stikker ut med åpning rett ut i Røssåga. Vi ser at der ligger bind og andre hæslige ting der. Ungene synes det er dumt at det røret nedenfor slipper ut ekle ting, men er glad for at litt strøm i elva tross alt fører det nedover elva og ikke oppover mot der de bader.Småfrosne, men fornøyde, pakker de sammen og rusler hjemover i solskinnet. Hvem sier at det ikke kan ferieres hjemme? Vi har jammen mange fine områder i vår vakre kommune som vi kan utnytte og som kan gi oss gode ferieopplevelser bare vi stopper opp og tar oss tid til å ta de i bruk.