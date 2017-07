Endelig nyåpnet

Utbyggingen av Prix i Korgen har vært et langt svangerskap. Når barnet endelig ankom var det velvoksent.

Da Coop Korgen flyttet inn i Korgensenteret ble det raskt klart at dagligvareforretningen trengte mer plass. Det ble raskt en debatt om det lokale Coop-laget hadde store nok muskler for å ta et slikt løft, og flere årsmøter ble preget av sterke meninger og ulike løsninger.

Mange har nok ment ting har tatt lang tid, men etter at et ekstraordinært årsmøte i fjor vedtok utbyggingen kom spaden kjapt i bakken og byggeprosessen har blitt gjennomført rekordraskt. Når ordfører Christine Trones klippet over snora som markerte åpningen av den nye butikken har korgværingene fått nesten dobbelt så stor plass å til å trille handlevognene rundt på jakten etter varer.

#Stort løft

Daglig leder i Coop Korgen, Ingrid Thom, forteller at dette er et stort løft for det lokale samvirkelaget.

– Vi investerer cirka 25 millioner, og låner 20 av disse millionene, forklarer Thom og trekker samtidig fram de ansatte som har jobbet på en byggeplass i mange måneder:

– De har vært enestående og tålt støv, støy og stadig mindre plass. De har vært kreative og løst mange oppgaver for å gi kundene service og varer i den grad det har vært mulig.

Coop Korgen består foruten Prix av Byggmix i Korgen og Coop Marked i Bleikvasslia. Selv om bedriften henter 5 millioner fra egne midler er det en solid bedrift med 15 millioner i egenkapital og brukbare regnskapstall. Skal investeringen forsvares må allikevel tallene forbedres, enten gjennom økt omsetning eller mer effektiv drift.

#Doblet vareutvalg

Kundene så ut til å storkose seg med bedre plass og langt bedre vareutvalg.

– Det skal ikke være langt unna at vareutvalget er doblet, forteller butikksjef Chris Brattland.

– Vi forbedrer tilbudet på nær sagt alle varesegment, og kundene vil nok finne en del mer eksotiske varer enn tidligere. Det blir mer frukt, flere oster, yoghurtsmaker, påleggssorter, ja alt, forteller en stolt butikksjef.

Det er ikke bare ute i butikken at forholdene er forbedret, kjøl og frys er dimensjonert kraftig opp slik at det ikke skal være fare for at det er fritt for biff på lørdagshandelen.

– De ansatte har allerede etter et par dager merket forskjellen, nå kan vi kjøre varene rett ut i butikken uten å pakke om, og vi slipper å henge over kundene og jobbe. Butikken har vært altfor liten og for å få plass til tilstrekkelig med varer har det blitt fryktelig trangt. Nå kan to handlevogner møtes, og jeg tror jammen en med handlekurv kan snike seg imellom, ler Brattland.

#Fortsatt ferskvare

Prixbutikker skal i utgangspunktet ikke tilby en ferskvaredisk. Korgværingene har forhandlet og fikk endret konseptet slik at dette ble mulig. Ferskvaren forsvant i byggesjauen, og mange kunder har vært redd for at den ikke skulle komme tilbake.

– Selvsagt har vi fått på plass ferskvaren, vi vet at den er svært populær, og nå har vi utvidet med en egen selvbetjeningsdisk også.

Brattland forteller at mange av kundene er fra sørsiden av Korgfjelltunnelen.

– De er lojale kunder som har støttet opp om butikken også i byggeperioden. Når det blir bompenger til Mosjøen havner de på «riktig» side så vi håper å beholde dem. I det hele tatt finnes det ingen fornuftig grunn til handelslekkasje lenger, nå tilbyr vi på senteret alt unntatt bompenger, ler butikksjefen mens han ser utover en luftig og velfylt butikk.