Feide over Sømna

Hemnes IL befester sin posisjon øverst på tabellen da de lørdag enkelt vant 4-1 over Sømna på Reina. En bunnsolid første omgang gav hjemmelaget muligheten til å senke skuldrene i andre omgang, noe de gjorde til gangs.

Hemnes spilte sitt vante småspill med korte pasninger som førte til at Sømna aldri kom inn i kampen og ble løpende i mellom. Hjemmelagets første mål kom etter ett knallhard innlegg fra høyre der Ole Martin Akselsen nesten fikk en ferdig servert scoring. Nummer to kom fra et skudd fra 18 meter av Dan Remy Karlsen. Det tredje målet var kampens høydepunkt da Elias Larsen nærmes dundret ballen i mål på volley fra venstrekanten av sekstenmeteren.

Sømna skapte ingenting. En gang var de lengre fram på banen en motstanderens sekstenmeter og selv om hjemmelaget senket skuldrene litt vell mye etter 3-0 fikk de straffe etter en hendelse i feltet etter en corner. Robert Drage skulle «chippe» ballen i mål, men bommet og scoret allikevel.

Andre omgang ble også en artig forestilling selv om hjemmelaget tok ut Martin Hind Sørensen og Dan Remy Karlsen. Dette førte til at kvaliteten falt noen hakk og presset framover forsvant noe.

Hemnes hadde verdenshistoriens største quadruppel-sjanse hvor ballen rullet bortover målstreken to ganger uten at noen klarte å score. Sømna fikk flere anledninger til å redusere, men Mats Trulsen holdt buret rent helt til det gjensto ett minutt av ordinær tid. Dermed ser det ut til å bli en spennende høstsesong der bortekampen mot Silkefot 23. august kan avgjøre serien.