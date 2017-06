Verdig markering

De nye minnetavlene over blodveien er nå avduket. Det ble en verdig og stemningsfull seremoni som samlet mange mennesker i pent vær.

Først ute var avdukingen i Osen på vestsiden av Korgfjellet, deretter bar det over fjellet til Korgen og Fagerlimoen der «Lager Korgen» lå. Leder for Vennskapssambandet Norge-Vest Balkan, Rolf Fjellestad, åpnet det hele med en tale der han trakk fram viktigheten av ikke å glemme historien. Han var opptatt av å videreføre både kunnskap og vennskap til nye generasjoner, og viste til at en stor gruppe med ungdommer fra Serbia var tilstede sammen med norske ungdommer. Disse gruppene har knyttet vennskap, og til høsten blir det gjenvisitt når de norske ungdommene skal til Serbia.

Fylkesordfører Sonja Alice Steen og ordfører i Hemnes, Christine Trones, holdt også taler før den nye informasjonstavlen ble avduket. Totalt består serien av seks tavler fordelt over fjellet, og de skal gjengi historien som ligger bak.

