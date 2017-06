TUR-O 2017

Korgen IL ved orienteringsgruppa har nå lagt ut TUR-O for denne sommeren. Kart med info kan kjøpes ved Circle K, Korgen og Best, Hemnesberget. I tillegg kan alle som er ansatt i Hemnes kommune hente gratis opplegg ved Servicekontoret i Korgen. Tilsammen 40 poster fordelt på 7 områder, fra Fallforsen til Sundsmarka. Periode fra ca 1.juli til 10.oktober.

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.



© 2015 Avisa Hemnes AS