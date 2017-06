Grønne tider

Med sein vår i fjellet er det forståelig at reinflokkene søker ned til dalene for føde

Ingen stor nyhet dette, da særlig reinoksene gjerne finner grønne flekker i bygda fristende i mai-juni, nærsagt hvert år. Men årets seine avsmelting i fjellet og store deler av øvre skogområder, har ført til at også simler med kalver i store flokker trekker ned og tar for seg av gresset på åkrene.

Om dette varer ei tid, vil det bety slitasje på innmarka, noe som kan medføre forsinka slått for de berørte bøndene. Hobbybonde Jarl Fjeldavli har for sin del klargjort potetlandet , men uttaler:

– Jeg venter med å sette potetene til bukkene er dratt til fjells, ellers graver de bare opp og ødelegger åkeren.

Da venter vi alle på varmen, som skal bringe vår og sommer også til de øvre deler av terrenget.