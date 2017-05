Nye eiere for Trenor

Natre Vinduer AS og Trenor Vinduer AS kan i dag annonsere at Natre Vinduer skal foreta et oppkjøp av Trenor og selskapets aksjer.

I en pressemelding fra de to vindusprodusentene opplyses det har kommet til enighet om oppkjøpet etter en lengre prosess, og det er en felles optimisme for den nye posisjonen Trenor og Natre nå vil ta sammen.

Vindusbransjen står ovenfor økt og tøffere konkurranse, og i dette perspektivet vil det være viktig å være en del av en større gruppering for å sikre lønnsom vekst for begge selskaper. Trenor har en god drift og lønnsomhet, og har i likhet med Natre de siste årene hatt en betydelig opprustning av både fabrikk og kompetanse for å møte fremtidens krav til produkt og effektivitet. At Trenor Vinduer nå kjøpes av Natre vil være med på å styrke posisjonen til begge parter, og etter oppkjøpet vil Natre og Trenor representere noen av Norges mest moderne fabrikkfasiliteter innenfor vindusproduksjon. Oppkjøpet vil også medføre en betydelig videre utvikling av anlegget på Hemnesberget.

At Trenor kan tilby topp moderne fabrikkfasiliteter, og i tillegg har god og bred kunnskap om markedet i Midt og Nord-Norge, er en stor motivasjonsfaktor bak oppkjøpet. Dessuten opererer begge selskapene innenfor samme salgskanal mot forhandlere, og både Trenor og Natre vil fortsette å bevare den gode kundekontakten de i dag har med forhandlere i hele landet.

Fra 1.juni 2017 vil oppkjøpet tre i kraft og Trenor vil bli et datterselskap av Natre Vinduer. Fremover vil selskapene i fellesskap jobbe ut strategier for å utvikle samarbeidet og sammen finne den beste totalløsningen for en mest mulig konkurransedyktig fremtid.

I ukas papirutgave kan du lese mer om hva dette betyr for Trenor Vinduer på Hemnesberget.