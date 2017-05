Snudde motvinden

Lokalfotball

Korgen IL slet i motvind i første omgang i årets første hjemmekamp, men endte opp med en komfortabel seier over Innstrandens.

Korgen spiller i år i 5. divisjon HESA, det betyr at de møter lag fra både Helgeland og Salten. Seriesystemet ble nok en gang omlagt, og selv om laget også i fjor spilte i 5. divisjon er årets utgave ett hakk høyere opp.

Det var derfor knyttet spenning til hvordan laget skulle klare seg. Korgen har alltid vært et typisk høstlag, banen pleier ikke være klar før vi nærmer oss juni, og dette er muligens årsaken til mange magre vårsesonger.

De første minuttene tydet også på at det er et stykke unna toppformen, men sterk motvind var nok også årsaken til at Korgen slet med å komme seg inn på motstanderens banehalvdel. På motsatt banehalvdel hadde hjemmelaget imidlertid full kontroll, det hele var en stillingskrig rundt midtbanen uten et eneste gjennombrudd.



Det tok faktisk nesten halvtimen før første reelle målsjanse, Korgen kommer seg løs på venstresiden og et innlegg blir beinet unna av midtstopperen, rett i mål. Dermed 1-0 til Korgen, uten at de selv hadde avløst et eneste skudd.Trener Jardar Valåmo forteller at starten på kampen ikke ble helt som planlagt.– Vi skulle spille på rom med direkte spill for å få en gunstig start. Det lykkes vi med de første fem minuttene, deretter greier vi ikke presse sammen og det blir for store avstander. Da blir vi sliten og greier ikke slå enkle sjumeterspasninger. Innstrandens stiller med et ungt lag som er både fotrapp og teknisk gode. Med gode mottak og pasninger får vi løpe mye i første omgang, sier Valåmo.En kraftig vind i banens lengderetning preget også kampen, når Korgen kom ut til en andre omgang i medvind falt ting mer på plass for hjemmelaget.– Vi ser mer og mer utover i omgangen at det er seniorer mot juniorer. Om spillerne som spilte framme på banen hadde hatt noen treninger sammen hadde vi nok scoret flere mål, det ble mange forspilte sjanser, men vi må selvsagt si oss fornøyd med 4-0, mener treneren.En av de som kunne scoret mange mål var Erlend Ervik. Han fikk mange store sjanser, men det ville seg ikke helt, og da var det like greit at det ikke ble avgjørende bom. Ervik var mannen bak Korgens andre scoring, der han faktisk får avslutte ikke mindre enn tre ganger i løpet av tre-fire sekunder, på tredje forsøk går ballen omsider i mål.Etter hvert som Korgen tok mer og mer over ble Innstrandens unge spillere mer og mer opptatt av dommeravgjørelsene. Dommertrioen hadde nok ikke sin aller beste kamp, det ble noen merkelige avgjørelser for både innkast, corner og frispark uten at det fikk noen avgjørende betydning.Et kvarter før slutt må Karl Martin Davidsen kaste inn håndkleet, og inn kommer Ian Patrick Haugli. Han markerer seg direkte, og scorer vel på sitt aller første spark på ballen, fra nærmest liggende posisjon. Han er også mannen bak Korgens siste scoring drøyt ti minutter senere.Innstrandens pådro seg etter hvert en del kort, noen for kjefting på dommer, andre for klare regelbrudd og burde ikke skapt all verden av diskusjon. Kampen var aldri stygg, men allikevel måtte Innstrandens avslutte kampen med bare ni mann etter et direkte rødt kort og et rødt kort som følge av to gule.Korgen har ny kamp allerede onsdag, borte mot Stål 2.Les mer om Korgens sesongstart og forventninger i ukas papirutgave.