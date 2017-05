Fantastiske Okstindane

Erlend Grønning er ivrig både med ski og drone. Det kan gi spektakulære bilder i hans favorittområder.

Han skrev selv på sin facebookside i slutten av april at nå starter sesongen. Fortsatt er det mye snø i høyden, og forrige helg var han på Nord-Norges høyeste fjell, Oksskolten. Med seg hadde han heldigvis filmdrone, og har nå lagt ut en film som kan ta pusten fra de fleste.

Dronene utvikles stadig med både bedre kamera og lettere vekt. Han forteller at han nå har byttet til en som er litt lettere å frakte med seg, så kan vi bare håpe han fortsetter å dele opplevelsene med oss.

Klikk på bildet over saken for å se videoen.