Nylig hadde Korgen sentralskole en liten vårkonsert på Korgen samfunnshus, de fikk besøk av elever fra Petrozavodsk. Dette var et samarbeid mellom kulturskolen i Hemnes og Rana. Det var korsang fra 6. og 7. klasse i Korgen, samt diverse nummer av svært begavede musikkskoleelever fra Russland. Vi presenterer en smakebit.

