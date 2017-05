SNUR: Fortsatt lensmannskontor i Hemnes

Justisdepartementet har tatt Hemnes kommunes anke til følge, dermed omgjøres vedtaket om nedleggelse av Hemnes lensmannskontor.

Det var i forbindelse med nærpolitireformen at nedleggelse av lensmannskontoret ble vedtatt like før jul. I forkant at denne beslutningen anbefalte driftsenhetsleder for Helgeland Nord, Roald Bjerkadal, Hemnes kommune å foreslå flytting av lensmannskontoret fra Hemnesberget til Korgen for å komme nærmere kommuneadministrasjon, jernbane og E6. Han mente et slikt utspill vil bedre oddsene for å beholde kontoret i Hemnes.

Politimesteren og hennes stab valgte å se bort fra dette forslaget og dermed ble det vedtatt å legge ned kontoret. Hemnes kommune anket avgjørelsen, og har tydeligvis jobbet godt i kulissene også, i dag ble det klart at Justisdepartementet tar anken til følge.

– Dette er en stor seier for Hemnes kommune, sier en strålende fornøyd ordfører Christine Trones, og fortsetter:

– For Hemnes kommune betyr dette at vi fortsatt har et fullbemannet lensmannskontor, med den kriminalitetsforebyggende effekt som det medfører. Dette er viktig for alle i Hemnes kommune, men vil også gi en gevinst for innbyggerne i Vefsn og Hattfjelldal, sier Trones.

Ordføreren forteller om et betydelig arbeid som er lagt ned etter at klagen fra Hemnes kommune ble sendt.

– Det har vært gjennomført utallige møter i mitt politiske «bakland», og jeg vil i dag rette en stor takk til stortingsrepresentant Margunn Ebbessen fra Høyre. Uten hennes bistand hadde vi aldri lyktes med dette, mener Trones.

Hun skryter samtidig av det demokratiske systemet:

– At vi fikk medhold i klagen viser også at det har vært gjennomført en reell klagebehandling, og at våre argumenter i saken har blitt hørt. Dette er i seg selv en seier. Det viser også at klagen vår treffer blink på det som er målet med reformen, som er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet", avslutter den glade Hemnesordføreren.

Vedtaket i departementet tar høyde for at dette også betyr en relokalisering av kontoret til Korgen.

Kartet er ferdig

– I dag er det nye kartet for politi-Norge ferdig tegnet. Nå skal politiet selv få mulighet til å fylle det med innhold og skape et moderne politi, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

I januar la Politidirektoratet frem beslutning om ny tjenestestruktur som kommunene fikk anledning til å klage på. I Politidirektoratets beslutning, basert i hovedsak på forslagene fra politimestrene opprettholdt direktoratet Grane og Hattfjelldal lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Tysfjord lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Smøla lensmannskontor (Møre og Romsdal politidistrikt) og Drangedal lensmannskontor (Sør-Øst politidistrikt) som tjenestesteder.

Politidirektoratet mottok 72 klager og tok én klage til følge, fra Årdal kommune og aviste 22 klager på formelt grunnlag.

Justis- og beredskapsdepartementet fikk oversendt tilsammen 71 klager, inkludert de 22 klagene som Politidirektoratet avviste. Departementet har behandlet samtlige klager om endringer i tjenestested i de nye politidistriktene. Beslutningene er endelig.

– Det er nærmeste patrulje som avgjør politiets responstid, og ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor. Hver klage har blitt behandlet grundig og individuelt i departementet, sier justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet har omgjort klagene fra Hemnes kommune (Nordland politidistrikt), Stranda kommune (Møre og Romsdal politidistrikt) og Aurland (Vest politidistrikt). Disse kommunene får dermed behold sitt tjenestested.