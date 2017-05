Gratulerer med dagen!

17. mai er i full gang rundt i Hemnes, på tross av litt grått vær.

I Korgen startet dagen med et brak, flere mistenkte at salutten ble avfyrt på et nytt og mer sentrumsnært sted, til skrekk og fryd for folk og fe. Teorien avvises kategorisk av sprengingsbasen selv.

Etter uker med høytrykk og mangel på nedbør kom endelig regnet tidlig på morgenen. Ikke alle satte samme pris på naturens vanning, men om meteorologene får rett skal det hele løse seg opp i løpet av formiddagen.

Kransnedleggelser på krigsminnesmerkene på Fagerlimoen og Korgfjellet er allerede unnagjort, det siste i fellesskap med nabokommunen Vefsn.

Se video over saken, der får du med deg ordførernes taler.

Se også vår fotoserie som vil bli stadig mer innholdsrik utover dagen.