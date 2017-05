Bjørn Boldermo oppdaget brannen og fikk varslet politiet, kl. 13.38 i dag. Det ble koblet opp vann og slukkingsarbeidet kom raskt i gang brannvesenet fikk slukket skogbrannen brannen, men da var allerede et stort område svartbrent like nedfor huset til Bjørn Boldermo. Det var sterk vind i området og heldigvis så blåste det bort fra huset. Boldermo forteller om en lavspentkabel som har forårsaket strømstans tidligere, men trolig er det denne kabelen som er årsak til skogbrannen. Personell fra Helgeland Kraft var på stedet og fikk koblet ut kabelen.

Politiet fikk melding om skogbrann ved Boldermoen, like sør for krysset til Brygfjelldalen.

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.



© 2015 Avisa Hemnes AS