Humpete framtid for FV806

Vi har tatt en tur på FV806 mellom Korgen og Bleikvasslia. Hvem har ansvaret for forfallet, og hva blir gjort?

Etter mange trafikanters mening er standarden på fylkesveg 806 mellom Korgen og Bleikvasslia under all kritikk. Deler av vegbanen er nedkjørt av tungtrafikk, og asfalten er nærmest i oppløsning på mange steder. Og man etterlyser hvem som har ansvar for å sørge for utbedringer.

I ukas papiravis kan du lese om hvilke planer vegeier Nordland fylkeskommune har for veien.