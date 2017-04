Noen møtes for å prate «skit», andre møtes for å brenne ned. Se vår video fra husbrannen brannvesenet ikke slukket.

Det er nok lenge siden det var så mange mennesker på Forsbakken i Bjerkadalen. Et eldre hus som tidligere blant annet har tjent som skole skulle brennes ned. Den frigjorte tomta skal benyttes til et nytt hus, om dette skyldes mangel på attraktive tomter i Hemnes er usikkert.

– Vi har hatt 18 røykdykkere her, tre fra Hattfjelldal og en fra Nortura i tillegg til mannskaper fra Korgen og Hemnesberget. Vi har et samarbeid med Hattfjelldal ettersom de ikke har så store muligheter til slike øvelser, forteller innsatsleder Ingebjørn Nygård fra Korgen brannvesen.

I tillegg til røykdykkerne var det mannskaper som jobbet med vannforsyning og andre utvendige tjenester.

– Har dere hatt godt utbytte av øvelsen?

– I dag har vi fått trent mye på søk. Første del av øvelsen gikk ut på å slå ned flammene såpass at mannskapene kan lete gjennom alle rom. Dette fikk vi gjort gang på gang slik at alle fikk prøve seg flere ganger. Vi fikk også øvd på vannforsyning der vi møtte på litt problemer, men fikk løst det etter hvert. Skjærslokkeren var i bruk utvendig for å slukke brann der vi ellers ikke når inn, i det hele tatt fikk alle mannskaper trent godt, sier Nygård.

Et av øvelsesmomentene var å bruke så lite vann som mulig i slukkeprosessen.

– Teoretisk skal det være mulig å slukke en brann i et rom på 20 kvadratmeter med bare 12 liter vann, selv om rommet står i full fyr. I praksis greier vi ikke dette, men kanskje vi kan greie oss med 25 liter istedenfor å pøse på med 500 liter.

Noen ganger kan vannforsyning være utfordrende, da er det viktig å utnytte medbrakt vann.

– Vi har tre kubikkmeter vann, eller 3.000 liter, i brannbilen. I tankbilen har vi ytterligere 13 kubikk slik at vi har vann til en god start på brannslukking, forklarer Nygård.

Se videoen over saken.