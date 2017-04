Fiberfeber

På skolen i Bleikvasslia ligger det en viss feberstemning i lufta. Alle er opptatt av fiber, så vi er nysgjerrige på hva som skjer i klassene.

Tirsdag fikk Bleikvassli skole hyperraskt fibernett, dermed blir det å gå direkte over fra en smal tursti til motorvei for internettbasert undervisning.

I klasserommet til småskoletrinnet møter vi lærer Hanne Heggedal, som er IKT-ansvarlig på skolen i Bleikvasslia. Hun mener det blir en ny verden. Det har vært vanskelig å arbeide på nettet slik som det har vært tidligere. Det var vanskelig når flere elever skulle være på nett samtidig. Dessuten betyr det mye for gjennomføring av nasjonale prøver. – Vi har jo blitt avhengig av å gjennomføre kartleggingsprøver og eksamen digitalt. Blir det ikke bra når vi kan se filmer uten at de stopper hele tida? spør hun klassen.

Svaret er et enstemmig ja!

Mattekonkurranse

Hun forteller videre at de deltar i Mattematchen 2017. Det er en landsdekkende matematikkonkurranse for alle barneskoleelever i 1.-4. klasse. Konkurranseperioden varer fra 13. mars til 12. mai. Hanne forteller at det er 497 klasser som deltar, og for tida ligger hennes klasse på 7. plass i konkurransen.

Elevene forteller at det er artig med matematikk, og det skyldes nok ganske sikkert den spesielle tilnærminga til faget. De fleste liker jo å konkurrere.

Når 12. mai kommer, blir det spennende å se hvordan elevene fra Bleikvasslia ligger an på resultatlista.

Heia 1.-4. Klasse!

I ukas papirutgave kan du lese mer om fiberprosjektet.