Kultursjokk

Hver vår pleier lærerne i Hemnes kulturskole å gi en konsert til sine elever. Årets forestilling ble noe mye mer.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at årets konsert skulle være en hyllest til Arvid Martinsen som pensjonerte seg fra jobben som lærer i kulturskolen. Det betyr så visst ikke at Arvid har pensjonert hele seg, han har masse prosjekt som han løper mellom, men han hadde tid til å innta æresplassen like foran scenen.

Korgen samfunnshus var fullstappet, og et summende og forventningsfullt publikum stilnet da fjerne toner begynte å strømme fra ulike deler av bygningen. Stemningen var satt, derfra og ut var det høydepunkt etter høydepunkt.

Arvids egen musikk var en rød tråd gjennom forestillingen, de aller fleste nummer var enten skrevet eller arrangert av ham og gjerne med tekster av hans kone, Ellen Agnete Brygfjeld. Skjønt kone, de har ikke rukket å gifte seg helt enda, men det er en av de tingene pensjonisten skal få tid til i nær framtid.

Det nok både blanke øyne og en og annen tåre felt gjennom forestillingen, kanskje spesielt under søstrene Veronika Helen og Andrea Axelsen Lillevolds framføring av Henning Kvitnes? «Evig eies kun et dårlig rykte». Blanke øyne ble det nok også under avslutningsnummeret «Sangen til Hemnes» når alle elevene ved kulturskolen entret scenen som kor.

Ellers ble det plass til både alvor og skjemt, det er ingen hemmelighet at Arvid har hatt sine utfordringer med en bipolar diagnose og lange sykdomsperioder. Temaet psykisk helse preget dermed flere av numrene som ble framført, blant annet Tor Petter Aanes? låt som han skrev til Arvid når han var syk. Han våget derimot ikke dra til Brygfjelldalen for å overlevere sangen, den fikk Arvid først flere år senere.

Du kan se stort sett hele konserten i vår video, og også et intervju med Arvid der det kommer tydelig fram at han slett ikke er ferdig i kulturlivet i Hemnes.