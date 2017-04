Prisen "Årets Arbeidsgiver for 2016" ble utdelt til rådmann Amund Eriksen i Hemnes kommune, på Fagforbundet Nordland sitt fylkesmøte.

Prisen ble ifølge en pressemelding fra Fagforbundet mottatt av en overrasket, ydmyk, glad og stolt rådmann, som sier; at dette er en pris til alle ansatte.

Rådmannen vektla følgende i sin takketale: Troen på enkeltmennesket, samhandling og skaperglede.

Lokalsamfunn står under press for sentralisering, digitalisering, endringer i befolkningssammensetninger og politiske valg som rokker ved kommunen sine grunnleggende rettigheter, dette er en utfordring for kommune Norge. For at kommune skal kunne lykkes med sitt store samfunnsoppdrag, er man avhengig av den enkeltes ansatte sitt bidrag, de vet hvor man kan gjøre små forbedringer, som i sum blir store.

For å kunne lykkes i dette arbeidet er medbestemmelse viktig og et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner en forutsetning. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet sine medlemmer i Hemnes kommune, Tove Buskli, er stolt av sin rådmann og mener prisen er velfortjent.